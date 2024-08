50 kopiejek 1912 (ЭБ) (Rosja, Mikołaj II)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej 50 kopiejek 1912 ze znakiem (ЭБ). Jest to srebrna moneta z okresu Mikołaja II wybita w mennicy petersburskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 2228 z aukcji The New York Sale której łączna cena osiągnęła 26 000 USD. Licytacja odbyła się 12 stycznia 2023.

Stan PROOF (32) UNC (409) AU (401) XF (395) VF (84) F (1) Brak oceny (100) Stan (slab) MS65 (26) MS64 (50) MS63 (91) MS62 (79) MS61 (31) MS60 (10) AU58 (59) AU55 (27) AU53 (18) AU50 (43) XF45 (36) XF40 (27) VF35 (5) VF30 (5) PF67 (1) PF65 (3) PF64 (2) PF63 (8) PF62 (8) PF61 (3) DETAILS (17) CAMEO (3) Serwis PCGS (44) NGC (250) ННР (37) RNGA (16) CGC (4) GCN (1)

