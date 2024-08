20 kopiejek 1901 СПБ АР (Rosja, Mikołaj II)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej 20 kopiejek 1901 ze znakiem СПБ АР. Jest to srebrna moneta z okresu Mikołaja II wybita w mennicy petersburskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 735 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 9500 EUR. Licytacja odbyła się 6 lutego 2014.

Stan PROOF (28) Stan (slab) PF66 (3) PF65 (10) PF64 (6) PF63 (2) PF62 (1) CAMEO (7) Serwis NGC (9) ННР (3)

Sprzedawca Wszystkie firmy

AB Philea & Myntkompaniet (1)

Alexander (5)

AURORA (1)

Empire (2)

Heritage (1)

Hess Divo (1)

Künker (3)

MS67 (1)

Rare Coins (7)

RND (3)

SINCONA (2)

Universum Coins GmbH (1)