25 kopiejek 1852 СПБ HI "Orzeł 1850-1858". Szeroka korona (Rosja, Mikołaj I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej 25 kopiejek 1852 "Orzeł 1850-1858" ze znakiem СПБ HI. Szeroka korona. Jest to srebrna moneta z okresu Mikołaja I wybita w mennicy petersburskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 1144 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 1700 CHF. Licytacja odbyła się 9 października 2012.

Stan AU (6) XF (9) VF (1) Brak oceny (1) Stan (slab) AU55 (2) XF40 (1) Serwis NGC (1)