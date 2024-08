6 rubli 1843 СПБ (Rosja, Mikołaj I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej 6 rubli 1843 ze znakiem СПБ. Jest to platynowa moneta z okresu Mikołaja I. Rekordowa cena należy do pozycji 2156 z aukcji The New York Sale której łączna cena osiągnęła 75 000 USD. Licytacja odbyła się 5 stycznia 2012.

Stan PROOF (2) UNC (1) Stan (slab) PF64 (2) CAMEO (2) Serwis NGC (1) Inne filtry Monety ze zbiorów (1)