20 kopiejek 1768 ММД "Bez szalika na szyi" (Rosja, Katarzyna II)

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej 20 kopiejek 1768 "Bez szalika na szyi" ze znakiem ММД. Jest to srebrna moneta z okresu Katarzyny II wybita w mennicy czerwony. Rekordowa cena należy do pozycji 195 z aukcji Coins and Medals której łączna cena osiągnęła 19 800 RUB. Licytacja odbyła się 27 czerwca 2024.

