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Rosja Okres: 1699-1991 1699-1991

Monety miedziane 5 kopiejek Aleksandra II - Rosja

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5 kopiejek 1856-1859

Rok Znak Opis Naklad UNC Bitkin Sprzedaży Sprzedaży
1856 ЕМ 5,145,920 - 0 551857 ЕМ 8,675,200 - 0 721858 ЕМ 19,560,640 - 0 2131859 ЕМ 19,441,360 - 0 48
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5 kopiejek 1858-1867

Rok Znak Opis Naklad UNC Bitkin Sprzedaży Sprzedaży
1858 ЕМ 19,560,640 R2 0 361859 ЕМ 19,441,360 - 0 1371860 ЕМ 25,260,160 - 0 1951861 ЕМ 28,021,760 - 0 1331862 ЕМ 22,055,040 - 0 421863 ЕМ 22,510,720 - 1 1311864 ЕМ 26,042,240 - 1 2081865 ЕМ 38,933,440 - 0 2401866 ЕМ 24,767,040 - 1 1671867 ЕМ 11,697,280 R1 0 31
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5 kopiejek 1867-1881

Rok Znak Opis Naklad UNC Bitkin Sprzedaży Sprzedaży
1867 СПБ - R 0 491867 ЕМ 1,459,000 R 1 431868 ЕМ 23,018,500 - 0 591868 СПБ 831,200 - 0 571869 ЕМ 20,277,000 - 0 1631869 СПБ 942,300 - 0 291870 ЕМ 21,158,000 - 2 1061870 СПБ 28,000 R1 0 81871 ЕМ 6,304,080 - 0 1201871 СПБ - R3 0 11872 ЕМ 11,890,000 - 0 1191873 ЕМ 13,052,100 - 0 771874 ЕМ 12,878,500 - 0 1371875 ЕМ 19,623,900 - 1 1351876 ЕМ 5,329,000 - 0 281876 СПБ 4,655,000 - 0 421877 СПБ 7,195,000 - 0 621878 СПБ 12,542,000 - 0 1061879 СПБ 14,652,000 - 1 1031880 СПБ 15,355,000 - 0 1261881 СПБ 13,824,000 - 0 62
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5 kopiejek 1856

Mennica Warszawska
Rok Znak Opis Naklad UNC Bitkin Sprzedaży Sprzedaży
1856 ВМ 40,000 R1 1 22
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