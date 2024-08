Połtina (1/2 rubla) 1822 СПБ ПД "Orzeł z podniesionymi skrzydłami". Szeroka korona (Rosja, Aleksander I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej Połtina (1/2 rubla) 1822 "Orzeł z podniesionymi skrzydłami" ze znakiem СПБ ПД. Szeroka korona. Jest to srebrna moneta z okresu Aleksandra I wybita w mennicy petersburskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 2166 z aukcji The New York Sale której łączna cena osiągnęła 8000 USD. Licytacja odbyła się 8 stycznia 2015.

