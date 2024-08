5 kopiejek 1821 СПБ ПД "Orzeł z podniesionymi skrzydłami". Nowe bicie (Rosja, Aleksander I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej 5 kopiejek 1821 "Orzeł z podniesionymi skrzydłami" ze znakiem СПБ ПД. Nowe bicie. Jest to srebrna moneta z okresu Aleksandra I wybita w mennicy petersburskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 474 z aukcji Morton & Eden Ltd której łączna cena osiągnęła 9500 GBP. Licytacja odbyła się 10 czerwca 2014.

Stan PROOF (1) UNC (1) Stan (slab) MS66 (1) PF66 (1) Serwis PCGS (1)