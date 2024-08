10 kopiejek 1803 СПБ АИ (Rosja, Aleksander I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej 10 kopiejek 1803 ze znakiem СПБ АИ. Jest to srebrna moneta z okresu Aleksandra I wybita w mennicy bankowskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 452 z aukcji Morton & Eden Ltd której łączna cena osiągnęła 28 000 GBP. Licytacja odbyła się 10 czerwca 2014.

