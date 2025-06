Talar 1862 A (Reuss-Schleiz, Henryk LXVII)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Reuss-Schleiz Talar 1862 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Henryka LXVII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3682 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 4000 EUR. Licytacja odbyła się 19 marca 2025.

