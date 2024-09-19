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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1868 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 krone 1868 A
Średnia cena 10000 $
Sprzedaży
0 14
Awers
Rewers
1 krone 1868 B
Średnia cena 12000 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1/2 crowns 1868 A
Średnia cena 4300 $
Sprzedaży
0 44
Awers
Rewers
1/2 crowns 1868 B
Średnia cena 12000 $
Sprzedaży
0 1

Srebrne monety

Awers
Rewers
Dwutalar 1868 A
Średnia cena 1700 $
Sprzedaży
0 19
Awers
Rewers
Dwutalar 1865-1871 Przesunięcie stempla
Średnia cena
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
Talar 1868 A
Średnia cena 95 $
Sprzedaży
0 65
Awers
Rewers
Talar 1868 B
Średnia cena 320 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
Talar 1868 C
Średnia cena 450 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
Talar 1864-1871 Przesunięcie stempla
Średnia cena 380 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
1/6 talara 1868 A
Średnia cena 150 $
Sprzedaży
0 61
Awers
Rewers
2-1/2 silbergroschen 1868 A
Średnia cena 40 $
Sprzedaży
0 11
Awers
Rewers
2-1/2 silbergroschen 1868 C
Średnia cena 75 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
2-1/2 silbergroschen 1861-1873 Przesunięcie stempla
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1868 A
Średnia cena 40 $
Sprzedaży
0 20
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1868 B
Średnia cena 25 $
Sprzedaży
0 11
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1868 C
Średnia cena 65 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1861-1873 Przesunięcie stempla
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1868 A
Średnia cena 25 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1868 B
Średnia cena 40 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1868 C
Średnia cena
Sprzedaży
1 3

Monety miedziane

Awers
Rewers
4 fenigi 1868 A
Średnia cena 150 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
4 fenigi 1868 C
Średnia cena 60 $
Sprzedaży
1 12
Awers
Rewers
3 fenigi 1868 A
Średnia cena 60 $
Sprzedaży
0 11
Awers
Rewers
3 fenigi 1868 B
Średnia cena 35 $
Sprzedaży
1 5
Awers
Rewers
3 fenigi 1868 C
Średnia cena 6 $
Sprzedaży
0 21
Awers
Rewers
3 fenigi 1861-1873 Przesunięcie stempla
Średnia cena
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 fenigi 1868 A
Średnia cena 3 $
Sprzedaży
1 6
Awers
Rewers
2 fenigi 1868 B
Średnia cena 50 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
2 fenigi 1868 C
Średnia cena 30 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
1 fenig 1868 A
Średnia cena 25 $
Sprzedaży
0 20
Awers
Rewers
1 fenig 1868 B
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
1 fenig 1868 C
Średnia cena 25 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
1 fenig 1861-1873 C Przesunięcie stempla
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 1
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