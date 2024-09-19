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Prusy
1868
Prusy
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Fryderyk Wilhelm III
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1868
Monety Prusy 1868 roku
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Złote monety
1 krone 1868 A
Średnia cena
10000 $
Sprzedaży
0
14
1 krone 1868 B
Średnia cena
12000 $
Sprzedaży
0
1
1/2 crowns 1868 A
Średnia cena
4300 $
Sprzedaży
0
44
1/2 crowns 1868 B
Średnia cena
12000 $
Sprzedaży
0
1
Srebrne monety
Dwutalar 1868 A
Średnia cena
1700 $
Sprzedaży
0
19
Dwutalar 1865-1871
Przesunięcie stempla
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
2
Talar 1868 A
Średnia cena
95 $
Sprzedaży
0
65
Talar 1868 B
Średnia cena
320 $
Sprzedaży
0
3
Talar 1868 C
Średnia cena
450 $
Sprzedaży
0
6
Talar 1864-1871
Przesunięcie stempla
Średnia cena
380 $
Sprzedaży
0
2
1/6 talara 1868 A
Średnia cena
150 $
Sprzedaży
0
61
2-1/2 silbergroschen 1868 A
Średnia cena
40 $
Sprzedaży
0
11
2-1/2 silbergroschen 1868 C
Średnia cena
75 $
Sprzedaży
0
4
2-1/2 silbergroschen 1861-1873
Przesunięcie stempla
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1 silbergroschen 1868 A
Średnia cena
40 $
Sprzedaży
0
20
1 silbergroschen 1868 B
Średnia cena
25 $
Sprzedaży
0
11
1 silbergroschen 1868 C
Średnia cena
65 $
Sprzedaży
0
4
1 silbergroschen 1861-1873
Przesunięcie stempla
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1/2 silbergroschen 1868 A
Średnia cena
25 $
Sprzedaży
0
5
1/2 silbergroschen 1868 B
Średnia cena
40 $
Sprzedaży
0
1
1/2 silbergroschen 1868 C
Średnia cena
—
Sprzedaży
1
3
Monety miedziane
4 fenigi 1868 A
Średnia cena
150 $
Sprzedaży
0
5
4 fenigi 1868 C
Średnia cena
60 $
Sprzedaży
1
12
3 fenigi 1868 A
Średnia cena
60 $
Sprzedaży
0
11
3 fenigi 1868 B
Średnia cena
35 $
Sprzedaży
1
5
3 fenigi 1868 C
Średnia cena
6 $
Sprzedaży
0
21
3 fenigi 1861-1873
Przesunięcie stempla
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
1
2 fenigi 1868 A
Średnia cena
3 $
Sprzedaży
1
6
2 fenigi 1868 B
Średnia cena
50 $
Sprzedaży
0
5
2 fenigi 1868 C
Średnia cena
30 $
Sprzedaży
0
6
1 fenig 1868 A
Średnia cena
25 $
Sprzedaży
0
20
1 fenig 1868 B
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
0
2
1 fenig 1868 C
Średnia cena
25 $
Sprzedaży
0
2
1 fenig 1861-1873 C
Przesunięcie stempla
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
0
1
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Fryderyk Wilhelm III
1797-1840
Fryderyk Wilhelm IV
1840-1861
Wilhelm I
1861-1873
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