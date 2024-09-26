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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1863 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 krone 1863 A
Średnia cena 7600 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
1/2 crowns 1863 A
Średnia cena 5400 $
Sprzedaży
0 8

Srebrne monety

Awers
Rewers
Dwutalar 1863 A
Średnia cena 11000 $
Sprzedaży
0 12
Awers
Rewers
Talar 1863 A
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 23
Awers
Rewers
1/6 talara 1863 A
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 40
Awers
Rewers
2-1/2 silbergroschen 1863 A
Średnia cena 25 $
Sprzedaży
0 9
Awers
Rewers
2-1/2 silbergroschen 1861-1873 Przesunięcie stempla
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1863 A
Średnia cena 15 $
Sprzedaży
0 11
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1861-1873 Przesunięcie stempla
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1863 A
Średnia cena 20 $
Sprzedaży
0 5

Monety miedziane

Awers
Rewers
4 fenigi 1863 A
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
3 fenigi 1863 A
Średnia cena 10 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
3 fenigi 1861-1873 Przesunięcie stempla
Średnia cena
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 fenigi 1863 A
Średnia cena 70 $
Sprzedaży
0 17
Awers
Rewers
1 fenig 1863 A
Średnia cena 20 $
Sprzedaży
0 29
Awers
Rewers
1 fenig 1861-1873 C Przesunięcie stempla
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 1
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