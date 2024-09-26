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Prusy
1863
Prusy
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1797-1873
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Fryderyk Wilhelm III
1797-1840
Fryderyk Wilhelm IV
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1863
Monety Prusy 1863 roku
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Złote monety
1 krone 1863 A
Średnia cena
7600 $
Sprzedaży
0
3
1/2 crowns 1863 A
Średnia cena
5400 $
Sprzedaży
0
8
Srebrne monety
Dwutalar 1863 A
Średnia cena
11000 $
Sprzedaży
0
12
Talar 1863 A
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
0
23
1/6 talara 1863 A
Średnia cena
90 $
Sprzedaży
0
40
2-1/2 silbergroschen 1863 A
Średnia cena
25 $
Sprzedaży
0
9
2-1/2 silbergroschen 1861-1873
Przesunięcie stempla
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1 silbergroschen 1863 A
Średnia cena
15 $
Sprzedaży
0
11
1 silbergroschen 1861-1873
Przesunięcie stempla
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1/2 silbergroschen 1863 A
Średnia cena
20 $
Sprzedaży
0
5
Monety miedziane
4 fenigi 1863 A
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
0
2
3 fenigi 1863 A
Średnia cena
10 $
Sprzedaży
0
3
3 fenigi 1861-1873
Przesunięcie stempla
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
1
2 fenigi 1863 A
Średnia cena
70 $
Sprzedaży
0
17
1 fenig 1863 A
Średnia cena
20 $
Sprzedaży
0
29
1 fenig 1861-1873 C
Przesunięcie stempla
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
0
1
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Okres
1797-1873
Fryderyk Wilhelm III
1797-1840
Fryderyk Wilhelm IV
1840-1861
Wilhelm I
1861-1873
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