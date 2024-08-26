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Prusy
1861
Prusy
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1797-1873
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Fryderyk Wilhelm III
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Prusy
1861
Monety Prusy 1861 roku
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Okolicznościowe
Złote monety
1 krone 1861 A
Średnia cena
10000 $
Sprzedaży
0
9
Srebrne monety (Wilhelm I)
Dwutalar 1861 A
Średnia cena
2200 $
Sprzedaży
0
59
Talar 1861 A
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
0
249
Talar 1861 A Górniczy
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
0
117
1/6 talara 1861 A
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
0
37
2-1/2 silbergroschen 1861 A
Średnia cena
180 $
Sprzedaży
0
5
2-1/2 silbergroschen 1861-1873
Przesunięcie stempla
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1 silbergroschen 1861 A
Średnia cena
40 $
Sprzedaży
0
15
1 silbergroschen 1861-1873
Przesunięcie stempla
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1/2 silbergroschen 1861 A
Średnia cena
75 $
Sprzedaży
0
5
Monety miedziane
4 fenigi 1861 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
1
3 fenigi 1861 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
1
3 fenigi 1861-1873
Przesunięcie stempla
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
1
2 fenigi 1861 A
Średnia cena
5 $
Sprzedaży
0
5
1 fenig 1861 A
Średnia cena
5 $
Sprzedaży
0
2
1 fenig 1861-1873 C
Przesunięcie stempla
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
0
1
Srebrne monety (Fryderyk Wilhelm IV)
Talar 1861 A
Średnia cena
220 $
Sprzedaży
1
329
Monety okolicznościowe
Talar 1861 A Koronacja
Średnia cena
70 $
Sprzedaży
7
1062
Talar 1861 A Koronacja
Jednostronna odbitka
Średnia cena
95 $
Sprzedaży
0
3
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Prusy
Okres
1797-1873
Fryderyk Wilhelm III
1797-1840
Fryderyk Wilhelm IV
1840-1861
Wilhelm I
1861-1873
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