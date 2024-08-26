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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1861 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 krone 1861 A
Średnia cena 10000 $
Sprzedaży
0 9

Srebrne monety (Wilhelm I)

Awers
Rewers
Dwutalar 1861 A
Średnia cena 2200 $
Sprzedaży
0 59
Awers
Rewers
Talar 1861 A
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 249
Awers
Rewers
Talar 1861 A Górniczy
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
0 117
Awers
Rewers
1/6 talara 1861 A
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 37
Awers
Rewers
2-1/2 silbergroschen 1861 A
Średnia cena 180 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
2-1/2 silbergroschen 1861-1873 Przesunięcie stempla
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1861 A
Średnia cena 40 $
Sprzedaży
0 15
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1861-1873 Przesunięcie stempla
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1861 A
Średnia cena 75 $
Sprzedaży
0 5

Monety miedziane

Awers
Rewers
4 fenigi 1861 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
3 fenigi 1861 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
3 fenigi 1861-1873 Przesunięcie stempla
Średnia cena
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 fenigi 1861 A
Średnia cena 5 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
1 fenig 1861 A
Średnia cena 5 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
1 fenig 1861-1873 C Przesunięcie stempla
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 1

Srebrne monety (Fryderyk Wilhelm IV)

Awers
Rewers
Talar 1861 A
Średnia cena 220 $
Sprzedaży
1 329

Monety okolicznościowe

Awers
Rewers
Talar 1861 A Koronacja
Średnia cena 70 $
Sprzedaży
7 1062
Awers
Rewers
Talar 1861 A Koronacja Jednostronna odbitka
Średnia cena 95 $
Sprzedaży
0 3
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