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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1860 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 krone 1860 A
Średnia cena 7000 $
Sprzedaży
0 9

Srebrne monety

Awers
Rewers
Talar 1860 A
Średnia cena 120 $
Sprzedaży
2 316
Awers
Rewers
Talar 1860 A Górniczy
Średnia cena 95 $
Sprzedaży
0 97
Awers
Rewers
1/6 talara 1860 A
Średnia cena 330 $
Sprzedaży
0 30
Awers
Rewers
2-1/2 silbergroschen 1860 A
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1860 A
Średnia cena 40 $
Sprzedaży
0 13
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1860 A
Średnia cena 120 $
Sprzedaży
0 12

Monety miedziane

Awers
Rewers
4 fenigi 1860 A
Średnia cena 25 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
3 fenigi 1860 A
Średnia cena 30 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
3 fenigi 1841-1860 Incuse
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 fenigi 1860 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 21
Awers
Rewers
1 fenig 1860 A
Średnia cena 30 $
Sprzedaży
0 12
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