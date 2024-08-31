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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1859 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 krone 1859 A
Średnia cena 6700 $
Sprzedaży
0 18

Srebrne monety

Awers
Rewers
Dwutalar 1859 A
Średnia cena 1200 $
Sprzedaży
0 197
Awers
Rewers
Talar 1859 A
Średnia cena 120 $
Sprzedaży
1 313
Awers
Rewers
Talar 1859 A Górniczy
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 72
Awers
Rewers
1/6 talara 1859 A
Średnia cena 520 $
Sprzedaży
0 9
Awers
Rewers
2-1/2 silbergroschen 1859 A
Średnia cena 65 $
Sprzedaży
0 7
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1859 A
Średnia cena 65 $
Sprzedaży
0 5

Monety miedziane

Awers
Rewers
3 fenigi 1859 A
Średnia cena 35 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
3 fenigi 1841-1860 Incuse
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 fenigi 1859 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1 fenig 1859 A
Średnia cena 10 $
Sprzedaży
0 6
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