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1859
Monety Prusy 1859 roku
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Złote monety
1 krone 1859 A
Średnia cena
6700 $
Sprzedaży
0
18
Srebrne monety
Dwutalar 1859 A
Średnia cena
1200 $
Sprzedaży
0
197
Talar 1859 A
Średnia cena
120 $
Sprzedaży
1
313
Talar 1859 A Górniczy
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
0
72
1/6 talara 1859 A
Średnia cena
520 $
Sprzedaży
0
9
2-1/2 silbergroschen 1859 A
Średnia cena
65 $
Sprzedaży
0
7
1 silbergroschen 1859 A
Średnia cena
65 $
Sprzedaży
0
5
Monety miedziane
3 fenigi 1859 A
Średnia cena
35 $
Sprzedaży
0
3
3 fenigi 1841-1860
Incuse
Średnia cena
90 $
Sprzedaży
0
1
2 fenigi 1859 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1 fenig 1859 A
Średnia cena
10 $
Sprzedaży
0
6
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1840-1861
Wilhelm I
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