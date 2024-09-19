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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1858 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 krone 1858 A
Średnia cena 8300 $
Sprzedaży
0 18
Awers
Rewers
1/2 crowns 1858 A
Średnia cena 8300 $
Sprzedaży
0 9

Srebrne monety

Awers
Rewers
Dwutalar 1858 A
Średnia cena 1700 $
Sprzedaży
0 55
Awers
Rewers
Talar 1858 A
Średnia cena 120 $
Sprzedaży
0 30
Awers
Rewers
Talar 1858 A Górniczy
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
2 89
Awers
Rewers
1/6 talara 1858 A
Średnia cena 340 $
Sprzedaży
0 48
Awers
Rewers
2-1/2 silbergroschen 1858 A
Średnia cena 60 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1858 A
Średnia cena 55 $
Sprzedaży
0 10
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1858 A
Średnia cena 120 $
Sprzedaży
0 11

Monety miedziane

Awers
Rewers
4 fenigi 1858 A
Średnia cena 45 $
Sprzedaży
1 5
Awers
Rewers
3 fenigi 1858 A
Średnia cena 45 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
3 fenigi 1841-1860 Incuse
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 fenigi 1858 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
1 fenig 1858 A
Średnia cena 20 $
Sprzedaży
0 7
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