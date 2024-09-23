Katalog Szukaj Aukcje Taryfy
Szukaj
USD Waluta
language_pl Język
flag
Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1856 roku

Srebrne monety

Awers
Rewers
Dwutalar 1856 A
Średnia cena 330 $
Sprzedaży
3 343
Awers
Rewers
Talar 1856 A
Średnia cena 170 $
Sprzedaży
0 35
Awers
Rewers
Talar 1856 A Górniczy
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 96
Awers
Rewers
1/6 talara 1856 A
Średnia cena 350 $
Sprzedaży
0 19
Awers
Rewers
2-1/2 silbergroschen 1856 A
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
1 14
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1856 A
Średnia cena 35 $
Sprzedaży
0 24
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1856 A
Średnia cena 60 $
Sprzedaży
0 8

Monety miedziane

Awers
Rewers
4 fenigi 1856 A
Średnia cena 70 $
Sprzedaży
0 10
Awers
Rewers
3 fenigi 1856 A
Średnia cena 30 $
Sprzedaży
0 14
Awers
Rewers
3 fenigi 1841-1860 Incuse
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 fenigi 1856 A
Średnia cena 65 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
1 fenig 1856 A
Średnia cena 4 $
Sprzedaży
0 18
Najlepsze oferty
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Aukcja 23 wrz 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Aukcja 27 wrz 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Aukcja 11 sie 2024
Kategoria
Rok
Szukaj