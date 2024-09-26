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1851
Monety Prusy 1851 roku
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Złote monety
Friedrichs d'or 1851 A
Średnia cena
5200 $
Sprzedaży
0
4
Srebrne monety
Dwutalar 1851 A
Średnia cena
270 $
Sprzedaży
0
65
Talar 1851 A
Średnia cena
230 $
Sprzedaży
0
29
Talar 1851 A Górniczy
Średnia cena
95 $
Sprzedaży
1
34
2-1/2 silbergroschen 1851 A
Średnia cena
40 $
Sprzedaży
0
6
1 silbergroschen 1851 A
Średnia cena
70 $
Sprzedaży
0
6
1/2 silbergroschen 1851 A
Średnia cena
75 $
Sprzedaży
0
12
Monety miedziane
4 fenigi 1851 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
3 fenigi 1851 A
Średnia cena
80 $
Sprzedaży
0
4
3 fenigi 1841-1860
Incuse
Średnia cena
90 $
Sprzedaży
0
1
2 fenigi 1851 A
Średnia cena
5 $
Sprzedaży
0
1
1 fenig 1851 A
Średnia cena
15 $
Sprzedaży
0
4
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