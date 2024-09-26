Katalog Szukaj Aukcje Taryfy
Szukaj
USD Waluta
language_pl Język
flag
Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1851 roku

Złote monety

Awers
Rewers
Friedrichs d'or 1851 A
Średnia cena 5200 $
Sprzedaży
0 4

Srebrne monety

Awers
Rewers
Dwutalar 1851 A
Średnia cena 270 $
Sprzedaży
0 65
Awers
Rewers
Talar 1851 A
Średnia cena 230 $
Sprzedaży
0 29
Awers
Rewers
Talar 1851 A Górniczy
Średnia cena 95 $
Sprzedaży
1 34
Awers
Rewers
2-1/2 silbergroschen 1851 A
Średnia cena 40 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1851 A
Średnia cena 70 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1851 A
Średnia cena 75 $
Sprzedaży
0 12

Monety miedziane

Awers
Rewers
4 fenigi 1851 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
3 fenigi 1851 A
Średnia cena 80 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
3 fenigi 1841-1860 Incuse
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 fenigi 1851 A
Średnia cena 5 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1 fenig 1851 A
Średnia cena 15 $
Sprzedaży
0 4
Najlepsze oferty
Top lot
Top lot
ibercoin
Aukcja 26 wrz 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Aukcja 1 wrz 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Aukcja 26 wrz 2024
Kategoria
Rok
Szukaj