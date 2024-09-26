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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1849 roku

Złote monety

Awers
Rewers
Podwójny Friedrichs d'or 1849 A
Średnia cena 2000 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
Friedrichs d'or 1849 A
Średnia cena 3100 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
1/2 friedrich d'or 1849 A
Średnia cena 1800 $
Sprzedaży
0 13

Srebrne monety

Awers
Rewers
Talar 1849 A
Średnia cena 330 $
Sprzedaży
0 16
Awers
Rewers
Talar 1849 A Górniczy
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
1 53
Awers
Rewers
1/6 talara 1849 A
Średnia cena 85 $
Sprzedaży
0 53
Awers
Rewers
1/6 talara 1849 A Złoto
Średnia cena 16000 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2-1/2 silbergroschen 1849 A
Średnia cena 30 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1849 A
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1849 A
Średnia cena 65 $
Sprzedaży
0 9

Monety miedziane

Awers
Rewers
3 fenigi 1849 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
3 fenigi 1841-1860 Incuse
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 fenigi 1849 A
Średnia cena 6 $
Sprzedaży
0 10
Awers
Rewers
1 fenig 1849 A
Średnia cena 10 $
Sprzedaży
0 15
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