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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1848 roku

Złote monety

Awers
Rewers
Podwójny Friedrichs d'or 1848 A
Średnia cena 2200 $
Sprzedaży
0 133
Awers
Rewers
Friedrichs d'or 1848 A
Średnia cena 2400 $
Sprzedaży
0 6

Srebrne monety

Awers
Rewers
Dwutalar 1848 A
Średnia cena 2900 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
Talar 1848 A
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 147
Awers
Rewers
Talar 1848 A Górniczy
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
1 37
Awers
Rewers
1/6 talara 1848 A
Średnia cena 120 $
Sprzedaży
0 13
Awers
Rewers
2-1/2 silbergroschen 1848 A
Średnia cena 75 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1848 A
Średnia cena 20 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1848 D
Średnia cena 75 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1848 A
Średnia cena 60 $
Sprzedaży
0 4

Monety miedziane

Awers
Rewers
4 fenigi 1848 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
4 fenigi 1848 D
Średnia cena 310 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
3 fenigi 1848 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
3 fenigi 1848 D
Średnia cena 40 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
3 fenigi 1841-1860 Incuse
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 fenigi 1848 A
Średnia cena 50 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
2 fenigi 1848 D
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
1 2
Awers
Rewers
1 fenig 1848 A
Średnia cena 50 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
1 fenig 1848 D
Średnia cena 160 $
Sprzedaży
0 3
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