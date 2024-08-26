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1848
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1848
Monety Prusy 1848 roku
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Złote monety
Podwójny Friedrichs d'or 1848 A
Średnia cena
2200 $
Sprzedaży
0
133
Friedrichs d'or 1848 A
Średnia cena
2400 $
Sprzedaży
0
6
Srebrne monety
Dwutalar 1848 A
Średnia cena
2900 $
Sprzedaży
0
5
Talar 1848 A
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
0
147
Talar 1848 A Górniczy
Średnia cena
90 $
Sprzedaży
1
37
1/6 talara 1848 A
Średnia cena
120 $
Sprzedaży
0
13
2-1/2 silbergroschen 1848 A
Średnia cena
75 $
Sprzedaży
0
5
1 silbergroschen 1848 A
Średnia cena
20 $
Sprzedaży
0
2
1 silbergroschen 1848 D
Średnia cena
75 $
Sprzedaży
0
1
1/2 silbergroschen 1848 A
Średnia cena
60 $
Sprzedaży
0
4
Monety miedziane
4 fenigi 1848 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
4 fenigi 1848 D
Średnia cena
310 $
Sprzedaży
0
2
3 fenigi 1848 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
3 fenigi 1848 D
Średnia cena
40 $
Sprzedaży
0
1
3 fenigi 1841-1860
Incuse
Średnia cena
90 $
Sprzedaży
0
1
2 fenigi 1848 A
Średnia cena
50 $
Sprzedaży
0
2
2 fenigi 1848 D
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
1
2
1 fenig 1848 A
Średnia cena
50 $
Sprzedaży
0
5
1 fenig 1848 D
Średnia cena
160 $
Sprzedaży
0
3
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1797-1873
Fryderyk Wilhelm III
1797-1840
Fryderyk Wilhelm IV
1840-1861
Wilhelm I
1861-1873
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