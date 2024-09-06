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1844
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Fryderyk Wilhelm III
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Prusy
1844
Monety Prusy 1844 roku
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Złote monety
Podwójny Friedrichs d'or 1844 A
Średnia cena
2500 $
Sprzedaży
0
1
Friedrichs d'or 1844 A
Średnia cena
2600 $
Sprzedaży
0
6
1/2 friedrich d'or 1844 A
Średnia cena
3000 $
Sprzedaży
0
8
Srebrne monety
Dwutalar 1844 A
Średnia cena
230 $
Sprzedaży
1
190
Talar 1844 A
Średnia cena
160 $
Sprzedaży
0
20
Talar 1844 A Górniczy
Średnia cena
170 $
Sprzedaży
1
35
1/6 talara 1844 A
Średnia cena
95 $
Sprzedaży
0
4
1/6 talara 1844 D
Średnia cena
150 $
Sprzedaży
0
4
2-1/2 silbergroschen 1844 A
Średnia cena
170 $
Sprzedaży
0
2
1 silbergroschen 1844 A
Średnia cena
30 $
Sprzedaży
0
1
1 silbergroschen 1844 D
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1/2 silbergroschen 1844 A
Średnia cena
200 $
Sprzedaży
0
2
Monety miedziane
4 fenigi 1844 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
2
4 fenigi 1844 D
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
0
2
3 fenigi 1844 A
Średnia cena
85 $
Sprzedaży
0
1
3 fenigi 1844 D
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
0
14
3 fenigi 1841-1860
Incuse
Średnia cena
90 $
Sprzedaży
0
1
2 fenigi 1844 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
2
2 fenigi 1844 D
Średnia cena
190 $
Sprzedaży
0
5
1 fenig 1844 A
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
0
1
1 fenig 1844 D
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
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Prusy
Okres
1797-1873
Fryderyk Wilhelm III
1797-1840
Fryderyk Wilhelm IV
1840-1861
Wilhelm I
1861-1873
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