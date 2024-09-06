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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1844 roku

Złote monety

Awers
Rewers
Podwójny Friedrichs d'or 1844 A
Średnia cena 2500 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
Friedrichs d'or 1844 A
Średnia cena 2600 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
1/2 friedrich d'or 1844 A
Średnia cena 3000 $
Sprzedaży
0 8

Srebrne monety

Awers
Rewers
Dwutalar 1844 A
Średnia cena 230 $
Sprzedaży
1 190
Awers
Rewers
Talar 1844 A
Średnia cena 160 $
Sprzedaży
0 20
Awers
Rewers
Talar 1844 A Górniczy
Średnia cena 170 $
Sprzedaży
1 35
Awers
Rewers
1/6 talara 1844 A
Średnia cena 95 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
1/6 talara 1844 D
Średnia cena 150 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
2-1/2 silbergroschen 1844 A
Średnia cena 170 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1844 A
Średnia cena 30 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1844 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1844 A
Średnia cena 200 $
Sprzedaży
0 2

Monety miedziane

Awers
Rewers
4 fenigi 1844 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
4 fenigi 1844 D
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
3 fenigi 1844 A
Średnia cena 85 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
3 fenigi 1844 D
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
0 14
Awers
Rewers
3 fenigi 1841-1860 Incuse
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 fenigi 1844 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
2 fenigi 1844 D
Średnia cena 190 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
1 fenig 1844 A
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1 fenig 1844 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
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