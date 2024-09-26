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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1843 roku

Złote monety

Awers
Rewers
Podwójny Friedrichs d'or 1843 A
Średnia cena 4800 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
Friedrichs d'or 1843 A
Średnia cena 2400 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1/2 friedrich d'or 1843 A
Średnia cena 3800 $
Sprzedaży
0 1

Srebrne monety

Awers
Rewers
Dwutalar 1843 A
Średnia cena 190 $
Sprzedaży
1 82
Awers
Rewers
Talar 1843 A
Średnia cena 230 $
Sprzedaży
0 17
Awers
Rewers
Talar 1843 A Górniczy
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
0 48
Awers
Rewers
1/6 talara 1843 A
Średnia cena 80 $
Sprzedaży
0 12
Awers
Rewers
1/6 talara 1843 D
Średnia cena 120 $
Sprzedaży
0 11
Awers
Rewers
2-1/2 silbergroschen 1843 A
Średnia cena 45 $
Sprzedaży
0 13
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1843 A
Średnia cena 35 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1843 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1843 A
Średnia cena 85 $
Sprzedaży
0 10

Monety miedziane

Awers
Rewers
4 fenigi 1843 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
3 fenigi 1843 A
Średnia cena 270 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
3 fenigi 1843 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
3 fenigi 1841-1860 Incuse
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 fenigi 1843 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1 fenig 1843 A
Średnia cena 70 $
Sprzedaży
0 3
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