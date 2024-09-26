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Fryderyk Wilhelm III
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1843
Monety Prusy 1843 roku
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Złote monety
Podwójny Friedrichs d'or 1843 A
Średnia cena
4800 $
Sprzedaży
0
1
Friedrichs d'or 1843 A
Średnia cena
2400 $
Sprzedaży
0
1
1/2 friedrich d'or 1843 A
Średnia cena
3800 $
Sprzedaży
0
1
Srebrne monety
Dwutalar 1843 A
Średnia cena
190 $
Sprzedaży
1
82
Talar 1843 A
Średnia cena
230 $
Sprzedaży
0
17
Talar 1843 A Górniczy
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
0
48
1/6 talara 1843 A
Średnia cena
80 $
Sprzedaży
0
12
1/6 talara 1843 D
Średnia cena
120 $
Sprzedaży
0
11
2-1/2 silbergroschen 1843 A
Średnia cena
45 $
Sprzedaży
0
13
1 silbergroschen 1843 A
Średnia cena
35 $
Sprzedaży
0
6
1 silbergroschen 1843 D
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
1
1/2 silbergroschen 1843 A
Średnia cena
85 $
Sprzedaży
0
10
Monety miedziane
4 fenigi 1843 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
3 fenigi 1843 A
Średnia cena
270 $
Sprzedaży
0
1
3 fenigi 1843 D
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
3 fenigi 1841-1860
Incuse
Średnia cena
90 $
Sprzedaży
0
1
2 fenigi 1843 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1 fenig 1843 A
Średnia cena
70 $
Sprzedaży
0
3
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1797-1873
Fryderyk Wilhelm III
1797-1840
Fryderyk Wilhelm IV
1840-1861
Wilhelm I
1861-1873
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