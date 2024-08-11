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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1842 roku

Złote monety

Awers
Rewers
Podwójny Friedrichs d'or 1842 A
Średnia cena 2400 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
Friedrichs d'or 1842 A
Średnia cena 2000 $
Sprzedaży
0 11
Awers
Rewers
1/2 friedrich d'or 1842 A
Średnia cena 2000 $
Sprzedaży
0 27

Srebrne monety

Awers
Rewers
Dwutalar 1842 A
Średnia cena 210 $
Sprzedaży
0 231
Awers
Rewers
Talar 1842 A
Średnia cena 210 $
Sprzedaży
0 11
Awers
Rewers
Talar 1842 A Górniczy
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
0 21
Awers
Rewers
1/6 talara 1842 A
Średnia cena 95 $
Sprzedaży
0 37
Awers
Rewers
1/6 talara 1842 D
Średnia cena 150 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
2-1/2 silbergroschen 1842 A
Średnia cena 70 $
Sprzedaży
0 13
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1842 A
Średnia cena 75 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1842 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1842 A
Średnia cena 95 $
Sprzedaży
0 11

Monety miedziane

Awers
Rewers
4 fenigi 1842 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
4 fenigi 1842 D
Średnia cena 5 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
3 fenigi 1842 A
Średnia cena 30 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
3 fenigi 1842 D
Średnia cena 45 $
Sprzedaży
0 13
Awers
Rewers
3 fenigi 1841-1860 Incuse
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 fenigi 1842 A
Średnia cena 220 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
2 fenigi 1842 D
Średnia cena 210 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1 fenig 1842 A
Średnia cena 6 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
1 fenig 1842 D
Średnia cena 55 $
Sprzedaży
0 2
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