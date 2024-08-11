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Prusy
1842
Monety Prusy 1842 roku
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Złote monety
Podwójny Friedrichs d'or 1842 A
Średnia cena
2400 $
Sprzedaży
0
5
Friedrichs d'or 1842 A
Średnia cena
2000 $
Sprzedaży
0
11
1/2 friedrich d'or 1842 A
Średnia cena
2000 $
Sprzedaży
0
27
Srebrne monety
Dwutalar 1842 A
Średnia cena
210 $
Sprzedaży
0
231
Talar 1842 A
Średnia cena
210 $
Sprzedaży
0
11
Talar 1842 A Górniczy
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
0
21
1/6 talara 1842 A
Średnia cena
95 $
Sprzedaży
0
37
1/6 talara 1842 D
Średnia cena
150 $
Sprzedaży
0
8
2-1/2 silbergroschen 1842 A
Średnia cena
70 $
Sprzedaży
0
13
1 silbergroschen 1842 A
Średnia cena
75 $
Sprzedaży
0
8
1 silbergroschen 1842 D
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1/2 silbergroschen 1842 A
Średnia cena
95 $
Sprzedaży
0
11
Monety miedziane
4 fenigi 1842 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
4 fenigi 1842 D
Średnia cena
5 $
Sprzedaży
0
1
3 fenigi 1842 A
Średnia cena
30 $
Sprzedaży
0
2
3 fenigi 1842 D
Średnia cena
45 $
Sprzedaży
0
13
3 fenigi 1841-1860
Incuse
Średnia cena
90 $
Sprzedaży
0
1
2 fenigi 1842 A
Średnia cena
220 $
Sprzedaży
0
3
2 fenigi 1842 D
Średnia cena
210 $
Sprzedaży
0
1
1 fenig 1842 A
Średnia cena
6 $
Sprzedaży
0
8
1 fenig 1842 D
Średnia cena
55 $
Sprzedaży
0
2
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1797-1873
Fryderyk Wilhelm III
1797-1840
Fryderyk Wilhelm IV
1840-1861
Wilhelm I
1861-1873
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