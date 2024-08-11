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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1841 roku

Srebrne monety (Fryderyk Wilhelm III)

Awers
Rewers
Dwutalar 1841 A
Średnia cena 6300 $
Sprzedaży
0 11

Złote monety

Awers
Rewers
Podwójny Friedrichs d'or 1841 A
Średnia cena 2500 $
Sprzedaży
0 49
Awers
Rewers
Friedrichs d'or 1841 A
Średnia cena 2000 $
Sprzedaży
0 27
Awers
Rewers
1/2 friedrich d'or 1841 A
Średnia cena 2100 $
Sprzedaży
0 27

Srebrne monety (Fryderyk Wilhelm IV)

Awers
Rewers
Dwutalar 1841 A
Średnia cena 250 $
Sprzedaży
3 437
Awers
Rewers
Talar 1841 A
Średnia cena 220 $
Sprzedaży
0 113
Awers
Rewers
Talar 1841 A Górniczy
Średnia cena 150 $
Sprzedaży
0 152
Awers
Rewers
1/6 talara 1841 A
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
1/6 talara 1841 D
Średnia cena 180 $
Sprzedaży
0 13
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1841 A
Średnia cena 80 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1841 D
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1841 A
Średnia cena 160 $
Sprzedaży
0 10

Monety miedziane

Awers
Rewers
4 fenigi 1841 A
Średnia cena 160 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
4 fenigi 1841 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
3 fenigi 1841 A
Średnia cena 55 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
3 fenigi 1841 D
Średnia cena 45 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
3 fenigi 1841-1860 Incuse
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 fenigi 1841 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 fenigi 1841 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1 fenig 1841 A
Średnia cena 60 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
1 fenig 1841 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
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