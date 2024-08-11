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Prusy
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1797-1873
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Fryderyk Wilhelm III
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1841
Monety Prusy 1841 roku
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Miedź
Srebrne monety (Fryderyk Wilhelm III)
Dwutalar 1841 A
Średnia cena
6300 $
Sprzedaży
0
11
Złote monety
Podwójny Friedrichs d'or 1841 A
Średnia cena
2500 $
Sprzedaży
0
49
Friedrichs d'or 1841 A
Średnia cena
2000 $
Sprzedaży
0
27
1/2 friedrich d'or 1841 A
Średnia cena
2100 $
Sprzedaży
0
27
Srebrne monety (Fryderyk Wilhelm IV)
Dwutalar 1841 A
Średnia cena
250 $
Sprzedaży
3
437
Talar 1841 A
Średnia cena
220 $
Sprzedaży
0
113
Talar 1841 A Górniczy
Średnia cena
150 $
Sprzedaży
0
152
1/6 talara 1841 A
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
8
1/6 talara 1841 D
Średnia cena
180 $
Sprzedaży
0
13
1 silbergroschen 1841 A
Średnia cena
80 $
Sprzedaży
0
3
1 silbergroschen 1841 D
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
6
1/2 silbergroschen 1841 A
Średnia cena
160 $
Sprzedaży
0
10
Monety miedziane
4 fenigi 1841 A
Średnia cena
160 $
Sprzedaży
0
6
4 fenigi 1841 D
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
3 fenigi 1841 A
Średnia cena
55 $
Sprzedaży
0
4
3 fenigi 1841 D
Średnia cena
45 $
Sprzedaży
0
1
3 fenigi 1841-1860
Incuse
Średnia cena
90 $
Sprzedaży
0
1
2 fenigi 1841 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
1
2 fenigi 1841 D
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1 fenig 1841 A
Średnia cena
60 $
Sprzedaży
0
3
1 fenig 1841 D
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
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Fryderyk Wilhelm III
1797-1840
Fryderyk Wilhelm IV
1840-1861
Wilhelm I
1861-1873
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