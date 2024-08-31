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Prusy
1840
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Prusy
1840
Monety Prusy 1840 roku
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Złote monety
Podwójny Friedrichs d'or 1840 A
Średnia cena
2200 $
Sprzedaży
0
76
Friedrichs d'or 1840 A
Średnia cena
2500 $
Sprzedaży
0
75
Friedrichs d'or 1840 A
Cyna. Jednostronna odbitka
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1/2 friedrich d'or 1840 A
Średnia cena
3200 $
Sprzedaży
0
3
Srebrne monety
Dwutalar 1840 A
Średnia cena
310 $
Sprzedaży
1
467
Talar 1840 A
Średnia cena
95 $
Sprzedaży
1
61
Talar 1840 D
Średnia cena
950 $
Sprzedaży
0
1
Talar 1840 A Górniczy
Średnia cena
85 $
Sprzedaży
0
32
Talar 1840 A Górniczy
Miedź. Jednostronna odbitka
Średnia cena
90 $
Sprzedaży
0
4
1/6 talara 1840 A
Średnia cena
70 $
Sprzedaży
0
19
1/6 talara 1840 D
Średnia cena
75 $
Sprzedaży
0
31
1 silbergroschen 1840 A
Średnia cena
35 $
Sprzedaży
0
23
1 silbergroschen 1840 D
Średnia cena
170 $
Sprzedaży
0
2
1 silbergroschen 1821-1840 A
Incuse
Średnia cena
35 $
Sprzedaży
0
1
1/2 silbergroschen 1840 A
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
2
Monety miedziane
4 fenigi 1840 A
Średnia cena
20 $
Sprzedaży
0
2
3 fenigi 1840 A
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
1
3 fenigi 1840 D
Średnia cena
75 $
Sprzedaży
0
2
2 fenigi 1840 A
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
0
3
2 fenigi 1821-1840 A
Incuse
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
0
1
1 fenig 1840 A
Średnia cena
50 $
Sprzedaży
0
3
1 fenig 1840 D
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
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1797-1873
Fryderyk Wilhelm III
1797-1840
Fryderyk Wilhelm IV
1840-1861
Wilhelm I
1861-1873
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