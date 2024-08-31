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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1840 roku

Złote monety

Awers
Rewers
Podwójny Friedrichs d'or 1840 A
Średnia cena 2200 $
Sprzedaży
0 76
Awers
Rewers
Friedrichs d'or 1840 A
Średnia cena 2500 $
Sprzedaży
0 75
Awers
Rewers
Friedrichs d'or 1840 A Cyna. Jednostronna odbitka
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1/2 friedrich d'or 1840 A
Średnia cena 3200 $
Sprzedaży
0 3

Srebrne monety

Awers
Rewers
Dwutalar 1840 A
Średnia cena 310 $
Sprzedaży
1 467
Awers
Rewers
Talar 1840 A
Średnia cena 95 $
Sprzedaży
1 61
Awers
Rewers
Talar 1840 D
Średnia cena 950 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
Talar 1840 A Górniczy
Średnia cena 85 $
Sprzedaży
0 32
Awers
Rewers
Talar 1840 A Górniczy Miedź. Jednostronna odbitka
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
1/6 talara 1840 A
Średnia cena 70 $
Sprzedaży
0 19
Awers
Rewers
1/6 talara 1840 D
Średnia cena 75 $
Sprzedaży
0 31
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1840 A
Średnia cena 35 $
Sprzedaży
0 23
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1840 D
Średnia cena 170 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1821-1840 A Incuse
Średnia cena 35 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1840 A
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 2

Monety miedziane

Awers
Rewers
4 fenigi 1840 A
Średnia cena 20 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
3 fenigi 1840 A
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
3 fenigi 1840 D
Średnia cena 75 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
2 fenigi 1840 A
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
2 fenigi 1821-1840 A Incuse
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1 fenig 1840 A
Średnia cena 50 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
1 fenig 1840 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
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