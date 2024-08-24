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1838
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1838
Monety Prusy 1838 roku
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Złote monety
Podwójny Friedrichs d'or 1838 A
Średnia cena
3200 $
Sprzedaży
0
4
Friedrichs d'or 1838 A
Średnia cena
4800 $
Sprzedaży
0
3
1/2 friedrich d'or 1838 A
Średnia cena
2900 $
Sprzedaży
0
4
Srebrne monety
Talar 1838 A
Średnia cena
170 $
Sprzedaży
0
15
Talar 1838 D
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
0
5
Talar 1838 A Górniczy
Średnia cena
85 $
Sprzedaży
1
27
1/6 talara 1838 A
Średnia cena
220 $
Sprzedaży
0
6
1 silbergroschen 1838 A
Średnia cena
95 $
Sprzedaży
0
4
1 silbergroschen 1821-1840 A
Incuse
Średnia cena
35 $
Sprzedaży
0
1
1/2 silbergroschen 1838 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
2
Monety miedziane
4 fenigi 1838 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
4 fenigi 1838 D
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
3 fenigi 1838 A
Średnia cena
210 $
Sprzedaży
0
7
3 fenigi 1838 D
Średnia cena
45 $
Sprzedaży
0
1
2 fenigi 1838 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
2 fenigi 1838 D
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
2 fenigi 1821-1840 A
Incuse
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
0
1
1 fenig 1838 A
Średnia cena
40 $
Sprzedaży
0
4
1 fenig 1838 D
Średnia cena
25 $
Sprzedaży
0
1
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1797-1873
Fryderyk Wilhelm III
1797-1840
Fryderyk Wilhelm IV
1840-1861
Wilhelm I
1861-1873
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