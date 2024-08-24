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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1838 roku

Złote monety

Awers
Rewers
Podwójny Friedrichs d'or 1838 A
Średnia cena 3200 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
Friedrichs d'or 1838 A
Średnia cena 4800 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
1/2 friedrich d'or 1838 A
Średnia cena 2900 $
Sprzedaży
0 4

Srebrne monety

Awers
Rewers
Talar 1838 A
Średnia cena 170 $
Sprzedaży
0 15
Awers
Rewers
Talar 1838 D
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
Talar 1838 A Górniczy
Średnia cena 85 $
Sprzedaży
1 27
Awers
Rewers
1/6 talara 1838 A
Średnia cena 220 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1838 A
Średnia cena 95 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1821-1840 A Incuse
Średnia cena 35 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1838 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 2

Monety miedziane

Awers
Rewers
4 fenigi 1838 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
4 fenigi 1838 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
3 fenigi 1838 A
Średnia cena 210 $
Sprzedaży
0 7
Awers
Rewers
3 fenigi 1838 D
Średnia cena 45 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 fenigi 1838 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
2 fenigi 1838 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
2 fenigi 1821-1840 A Incuse
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1 fenig 1838 A
Średnia cena 40 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
1 fenig 1838 D
Średnia cena 25 $
Sprzedaży
0 1
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