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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1832 roku

Złote monety

Awers
Rewers
Podwójny Friedrichs d'or 1832 A
Średnia cena 6700 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
Friedrichs d'or 1832 A
Średnia cena 2300 $
Sprzedaży
0 18
Awers
Rewers
1/2 friedrich d'or 1832 A
Średnia cena 3000 $
Sprzedaży
0 5

Srebrne monety

Awers
Rewers
Talar 1832 A
Średnia cena 270 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
Talar 1832 D
Średnia cena 75 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
Talar 1832 A Górniczy
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 45
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1832 A
Średnia cena 150 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1832 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1821-1840 A Incuse
Średnia cena 35 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1832 A
Średnia cena 95 $
Sprzedaży
0 4

Monety miedziane

Awers
Rewers
4 fenigi 1832 A
Średnia cena 85 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
4 fenigi 1832 D
Średnia cena 9 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
3 fenigi 1832 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
3 fenigi 1832 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
2 fenigi 1832 A
Średnia cena 5100 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
2 fenigi 1832 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
2 fenigi 1821-1840 A Incuse
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1 fenig 1832 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1 fenig 1832 D
Średnia cena 50 $
Sprzedaży
0 2
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