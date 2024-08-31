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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1830 roku

Złote monety

Awers
Rewers
Podwójny Friedrichs d'or 1830 A
Średnia cena 2600 $
Sprzedaży
0 27
Awers
Rewers
Friedrichs d'or 1830 A
Średnia cena 2700 $
Sprzedaży
0 7

Srebrne monety

Awers
Rewers
Talar 1830 A
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 170
Awers
Rewers
Talar 1830 D
Średnia cena 120 $
Sprzedaży
0 44
Awers
Rewers
Talar 1830 A Górniczy
Średnia cena 85 $
Sprzedaży
0 34
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1830 A
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1830 D
Średnia cena 190 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1821-1840 A Incuse
Średnia cena 35 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1830 A
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 1

Monety miedziane

Awers
Rewers
4 fenigi 1830 A
Średnia cena 170 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
3 fenigi 1830 A
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
3 fenigi 1830 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 fenigi 1830 A
Średnia cena 40 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
2 fenigi 1830 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
2 fenigi 1821-1840 A Incuse
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1 fenig 1830 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
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