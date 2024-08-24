Katalog
Szukaj
Aukcje
Taryfy
MENU
Katalog
Szukaj
Aukcje
Taryfy
Wsparcie
Konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Waluta
USD
Dolar amerykański
Euro
Funt szterling
Frank szwajcarski
Złoty polski
Rubel rosyjski
Język
Polski
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Dolar amerykański)
EUR
(Euro)
GBP
(Funt szterling)
CHF
(Frank szwajcarski)
PLN
(Złoty polski)
RUB
(Rubel rosyjski)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Zaloguj się
Główna
Katalog
Prusy
1828
Prusy
Okres:
1797-1873
1797-1873
Fryderyk Wilhelm III
1797-1840
Fryderyk Wilhelm IV
1840-1861
Wilhelm I
1861-1873
Główna
Katalog
Prusy
1828
Monety Prusy 1828 roku
Wybierz kategorię
Wszystkie
Złoto
Srebro
Miedź
Złote monety
Podwójny Friedrichs d'or 1828 A
Średnia cena
3100 $
Sprzedaży
0
6
Friedrichs d'or 1828 A
Średnia cena
2100 $
Sprzedaży
0
9
1/2 friedrich d'or 1828 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
Srebrne monety
Talar 1828 A
Średnia cena
170 $
Sprzedaży
0
102
Talar 1828 D
Średnia cena
1000 $
Sprzedaży
0
24
Talar 1828 A
Średnia cena
380 $
Sprzedaży
0
7
Talar 1828 A Górniczy
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
109
1/6 talara 1828 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1/6 talara 1828 D
Średnia cena
150 $
Sprzedaży
0
16
1 silbergroschen 1828 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1 silbergroschen 1828 D
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1 silbergroschen 1821-1840 A
Incuse
Średnia cena
35 $
Sprzedaży
0
1
1/2 silbergroschen 1828 A
Średnia cena
80 $
Sprzedaży
0
2
1/2 silbergroschen 1828 D
Średnia cena
75 $
Sprzedaży
0
3
Monety miedziane
4 fenigi 1828 D
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
3 fenigi 1828 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
3
3 fenigi 1828 D
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
0
4
2 fenigi 1828 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
2 fenigi 1828 D
Średnia cena
20 $
Sprzedaży
0
1
2 fenigi 1821-1840 A
Incuse
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
0
1
1 fenig 1828 A
Średnia cena
5 $
Sprzedaży
0
2
1 fenig 1828 D
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
Najlepsze oferty
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Aukcja
24 sie 2024
Nomisma Spa
Aukcja
31 sie 2024
Great Coins & Art Auctions
Aukcja
6 wrz 2024
Kategoria
Rok
Szukaj
Rok
Zamknąć
Prusy
Okres
1797-1873
Kategoria
Zamknąć
???
Prusy
Okres
1797-1873
Fryderyk Wilhelm III
1797-1840
Fryderyk Wilhelm IV
1840-1861
Wilhelm I
1861-1873
Zostać partnerem
Email
*
Telefon
Organizacja
Osoba kontaktowa
Wysłać
Reklama
Email
*
Telefon
Organizacja
Osoba kontaktowa
Wysłać
Jak możemy pomóc?
Email
*
Imię
Pytanie
*
Załącz plik
Wybierz plik
Wysłać