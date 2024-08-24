Katalog Szukaj Aukcje Taryfy
Szukaj
USD Waluta
language_pl Język
flag
Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1828 roku

Złote monety

Awers
Rewers
Podwójny Friedrichs d'or 1828 A
Średnia cena 3100 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
Friedrichs d'or 1828 A
Średnia cena 2100 $
Sprzedaży
0 9
Awers
Rewers
1/2 friedrich d'or 1828 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 0

Srebrne monety

Awers
Rewers
Talar 1828 A
Średnia cena 170 $
Sprzedaży
0 102
Awers
Rewers
Talar 1828 D
Średnia cena 1000 $
Sprzedaży
0 24
Awers
Rewers
Talar 1828 A
Średnia cena 380 $
Sprzedaży
0 7
Awers
Rewers
Talar 1828 A Górniczy
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 109
Awers
Rewers
1/6 talara 1828 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1/6 talara 1828 D
Średnia cena 150 $
Sprzedaży
0 16
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1828 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1828 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1821-1840 A Incuse
Średnia cena 35 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1828 A
Średnia cena 80 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1828 D
Średnia cena 75 $
Sprzedaży
0 3

Monety miedziane

Awers
Rewers
4 fenigi 1828 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
3 fenigi 1828 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
3 fenigi 1828 D
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
2 fenigi 1828 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
2 fenigi 1828 D
Średnia cena 20 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 fenigi 1821-1840 A Incuse
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1 fenig 1828 A
Średnia cena 5 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
1 fenig 1828 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Najlepsze oferty
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Aukcja 24 sie 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Aukcja 31 sie 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Aukcja 6 wrz 2024
Kategoria
Rok
Szukaj