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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1827 roku

Złote monety

Awers
Rewers
Podwójny Friedrichs d'or 1827 A
Średnia cena 2800 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
Friedrichs d'or 1827 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1/2 friedrich d'or 1827 A
Średnia cena 2200 $
Sprzedaży
0 5

Srebrne monety

Awers
Rewers
Talar 1827 A
Średnia cena 450 $
Sprzedaży
0 12
Awers
Rewers
Talar 1827 A Górniczy
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
2 76
Awers
Rewers
1/6 talara 1827 A
Średnia cena 120 $
Sprzedaży
0 9
Awers
Rewers
1/6 talara 1827 D
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
0 10
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1827 A
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 12
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1827 D
Średnia cena 45 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1821-1840 A Incuse
Średnia cena 35 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1827 A
Średnia cena 80 $
Sprzedaży
0 7

Monety miedziane

Awers
Rewers
4 fenigi 1827 A
Średnia cena 120 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
3 fenigi 1827 A
Średnia cena 8 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
3 fenigi 1827 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
2 fenigi 1827 A
Średnia cena 80 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 fenigi 1827 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
2 fenigi 1821-1840 A Incuse
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1 fenig 1827 A
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
1 fenig 1827 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
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