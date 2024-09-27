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1827
Monety Prusy 1827 roku
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Złote monety
Podwójny Friedrichs d'or 1827 A
Średnia cena
2800 $
Sprzedaży
0
2
Friedrichs d'or 1827 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1/2 friedrich d'or 1827 A
Średnia cena
2200 $
Sprzedaży
0
5
Srebrne monety
Talar 1827 A
Średnia cena
450 $
Sprzedaży
0
12
Talar 1827 A Górniczy
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
2
76
1/6 talara 1827 A
Średnia cena
120 $
Sprzedaży
0
9
1/6 talara 1827 D
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
0
10
1 silbergroschen 1827 A
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
12
1 silbergroschen 1827 D
Średnia cena
45 $
Sprzedaży
0
3
1 silbergroschen 1821-1840 A
Incuse
Średnia cena
35 $
Sprzedaży
0
1
1/2 silbergroschen 1827 A
Średnia cena
80 $
Sprzedaży
0
7
Monety miedziane
4 fenigi 1827 A
Średnia cena
120 $
Sprzedaży
0
4
3 fenigi 1827 A
Średnia cena
8 $
Sprzedaży
0
2
3 fenigi 1827 D
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
2 fenigi 1827 A
Średnia cena
80 $
Sprzedaży
0
1
2 fenigi 1827 D
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
2 fenigi 1821-1840 A
Incuse
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
0
1
1 fenig 1827 A
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
0
2
1 fenig 1827 D
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
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1797-1873
Fryderyk Wilhelm III
1797-1840
Fryderyk Wilhelm IV
1840-1861
Wilhelm I
1861-1873
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