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1822
Monety Prusy 1822 roku
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Złote monety
Friedrichs d'or 1822 A
Średnia cena
2900 $
Sprzedaży
0
19
Srebrne monety
Talar 1822 A
Średnia cena
250 $
Sprzedaży
0
15
Talar 1822 D
Średnia cena
510 $
Sprzedaży
0
26
1/6 talara 1822 A
Średnia cena
90 $
Sprzedaży
0
46
1 silbergroschen 1822 A
Średnia cena
150 $
Sprzedaży
0
5
1 silbergroschen 1822 D
Średnia cena
300 $
Sprzedaży
0
1
1 silbergroschen 1821-1840 A
Incuse
Średnia cena
35 $
Sprzedaży
0
1
1/2 silbergroschen 1822 A
Średnia cena
75 $
Sprzedaży
0
7
Monety miedziane
4 fenigi 1822 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
4 fenigi 1822 B
Średnia cena
210 $
Sprzedaży
0
7
3 fenigi 1822 A
Średnia cena
30 $
Sprzedaży
0
1
3 fenigi 1822 B
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
0
3
2 fenigi 1822 A
Średnia cena
170 $
Sprzedaży
0
1
2 fenigi 1822 B
Średnia cena
210 $
Sprzedaży
0
1
2 fenigi 1821-1840 A
Incuse
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
0
1
1 fenig 1822 A
Średnia cena
190 $
Sprzedaży
0
5
1 fenig 1822 B
Średnia cena
170 $
Sprzedaży
0
2
1 fenig 1822 D
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
2
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Prusy
Okres
1797-1873
Fryderyk Wilhelm III
1797-1840
Fryderyk Wilhelm IV
1840-1861
Wilhelm I
1861-1873
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