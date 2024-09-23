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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1822 roku

Złote monety

Awers
Rewers
Friedrichs d'or 1822 A
Średnia cena 2900 $
Sprzedaży
0 19

Srebrne monety

Awers
Rewers
Talar 1822 A
Średnia cena 250 $
Sprzedaży
0 15
Awers
Rewers
Talar 1822 D
Średnia cena 510 $
Sprzedaży
0 26
Awers
Rewers
1/6 talara 1822 A
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 46
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1822 A
Średnia cena 150 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1822 D
Średnia cena 300 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1821-1840 A Incuse
Średnia cena 35 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1822 A
Średnia cena 75 $
Sprzedaży
0 7

Monety miedziane

Awers
Rewers
4 fenigi 1822 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
4 fenigi 1822 B
Średnia cena 210 $
Sprzedaży
0 7
Awers
Rewers
3 fenigi 1822 A
Średnia cena 30 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
3 fenigi 1822 B
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
2 fenigi 1822 A
Średnia cena 170 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 fenigi 1822 B
Średnia cena 210 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 fenigi 1821-1840 A Incuse
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1 fenig 1822 A
Średnia cena 190 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
1 fenig 1822 B
Średnia cena 170 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
1 fenig 1822 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 2
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