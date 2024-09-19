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1818
Monety Prusy 1818 roku
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Złote monety
Friedrichs d'or 1818 A
Średnia cena
2300 $
Sprzedaży
1
53
Srebrne monety
Talar 1818 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
Talar 1818 A
Średnia cena
120 $
Sprzedaży
1
329
Talar 1818 D
Średnia cena
70 $
Sprzedaży
0
121
1/6 talara 1818 D
Średnia cena
70 $
Sprzedaży
0
3
1/6 talara 1809-1818
Incuse
Średnia cena
40 $
Sprzedaży
0
1
1/6 talara 1818 A
Średnia cena
180 $
Sprzedaży
0
12
1/6 talara 1818 D
Średnia cena
270 $
Sprzedaży
0
5
Monety próbne
Talar 1818 A Próba
Średnia cena
3900 $
Sprzedaży
0
3
1/30 talara 1818 A Próba
Średnia cena
14000 $
Sprzedaży
0
2
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Fryderyk Wilhelm III
1797-1840
Fryderyk Wilhelm IV
1840-1861
Wilhelm I
1861-1873
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