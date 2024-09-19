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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1818 roku

Złote monety

Awers
Rewers
Friedrichs d'or 1818 A
Średnia cena 2300 $
Sprzedaży
1 53

Srebrne monety

Awers
Rewers
Talar 1818 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
Talar 1818 A
Średnia cena 120 $
Sprzedaży
1 329
Awers
Rewers
Talar 1818 D
Średnia cena 70 $
Sprzedaży
0 121
Awers
Rewers
1/6 talara 1818 D
Średnia cena 70 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
1/6 talara 1809-1818 Incuse
Średnia cena 40 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1/6 talara 1818 A
Średnia cena 180 $
Sprzedaży
0 12
Awers
Rewers
1/6 talara 1818 D
Średnia cena 270 $
Sprzedaży
0 5

Monety próbne

Awers
Rewers
Talar 1818 A Próba
Średnia cena 3900 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
1/30 talara 1818 A Próba
Średnia cena 14000 $
Sprzedaży
0 2
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