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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1816 roku

Złote monety

Awers
Rewers
Friedrichs d'or 1816 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1/2 friedrich d'or 1816 A
Średnia cena 1900 $
Sprzedaży
0 2

Srebrne monety

Awers
Rewers
Talar 1816 A
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
1 206
Awers
Rewers
Talar 1816 B
Średnia cena 150 $
Sprzedaży
0 23
Awers
Rewers
Talar 1809-1816 Incuse
Średnia cena 2100 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
Talar 1816 A
Średnia cena 690 $
Sprzedaży
2 202
Awers
Rewers
Talar 1816 A Miedź
Średnia cena 930 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
Talar 1816 A
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 9
Awers
Rewers
1/6 talara 1816 A
Średnia cena 75 $
Sprzedaży
0 39
Awers
Rewers
1/6 talara 1816 B
Średnia cena 120 $
Sprzedaży
1 14
Awers
Rewers
1/6 talara 1809-1818 Incuse
Średnia cena 40 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1/6 talara 1816 A
Średnia cena 570 $
Sprzedaży
0 2

Monety miedziane

Awers
Rewers
2 fenigi 1816 A
Średnia cena 55 $
Sprzedaży
0 7
Awers
Rewers
1 fenig 1816 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
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