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1816
Monety Prusy 1816 roku
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Złote monety
Friedrichs d'or 1816 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1/2 friedrich d'or 1816 A
Średnia cena
1900 $
Sprzedaży
0
2
Srebrne monety
Talar 1816 A
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
1
206
Talar 1816 B
Średnia cena
150 $
Sprzedaży
0
23
Talar 1809-1816
Incuse
Średnia cena
2100 $
Sprzedaży
0
1
Talar 1816 A
Średnia cena
690 $
Sprzedaży
2
202
Talar 1816 A
Miedź
Średnia cena
930 $
Sprzedaży
0
2
Talar 1816 A
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
9
1/6 talara 1816 A
Średnia cena
75 $
Sprzedaży
0
39
1/6 talara 1816 B
Średnia cena
120 $
Sprzedaży
1
14
1/6 talara 1809-1818
Incuse
Średnia cena
40 $
Sprzedaży
0
1
1/6 talara 1816 A
Średnia cena
570 $
Sprzedaży
0
2
Monety miedziane
2 fenigi 1816 A
Średnia cena
55 $
Sprzedaży
0
7
1 fenig 1816 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
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1797-1840
Fryderyk Wilhelm IV
1840-1861
Wilhelm I
1861-1873
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