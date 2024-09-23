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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1812 roku

Złote monety

Awers
Rewers
Friedrichs d'or 1812 A
Średnia cena 1700 $
Sprzedaży
1 46

Srebrne monety

Awers
Rewers
Talar 1812 A
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
1 54
Awers
Rewers
Talar 1812 B
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
Talar 1809-1816 Incuse
Średnia cena 2100 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1/6 talara 1812 A
Średnia cena 75 $
Sprzedaży
0 74
Awers
Rewers
1/6 talara 1812 B
Średnia cena 470 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
1/6 talara 1809-1818 Incuse
Średnia cena 40 $
Sprzedaży
0 1

Monety okolicznościowe

Awers
Rewers
Talar 1812 A Wizyta króla w mennicy
Średnia cena 10000 $
Sprzedaży
0 33

Monety próbne

Awers
Rewers
10 fenigów 1812 A Próba
Średnia cena 1000 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
5 fenigów 1812 A Próba
Średnia cena 1800 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
2 fenigi 1812 A Próba
Średnia cena 1500 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
1 fenig 1812 A Próba
Średnia cena 310 $
Sprzedaży
0 24
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