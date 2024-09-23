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Monety Prusy 1812 roku
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Złote monety
Friedrichs d'or 1812 A
Średnia cena
1700 $
Sprzedaży
1
46
Srebrne monety
Talar 1812 A
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
1
54
Talar 1812 B
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
Talar 1809-1816
Incuse
Średnia cena
2100 $
Sprzedaży
0
1
1/6 talara 1812 A
Średnia cena
75 $
Sprzedaży
0
74
1/6 talara 1812 B
Średnia cena
470 $
Sprzedaży
0
2
1/6 talara 1809-1818
Incuse
Średnia cena
40 $
Sprzedaży
0
1
Monety okolicznościowe
Talar 1812 A Wizyta króla w mennicy
Średnia cena
10000 $
Sprzedaży
0
33
Monety próbne
10 fenigów 1812 A Próba
Średnia cena
1000 $
Sprzedaży
0
6
5 fenigów 1812 A Próba
Średnia cena
1800 $
Sprzedaży
0
4
2 fenigi 1812 A Próba
Średnia cena
1500 $
Sprzedaży
0
4
1 fenig 1812 A Próba
Średnia cena
310 $
Sprzedaży
0
24
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1797-1840
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1840-1861
Wilhelm I
1861-1873
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