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1809
Monety Prusy 1809 roku
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Złote monety
Friedrichs d'or 1809 A
Średnia cena
1500 $
Sprzedaży
0
71
Srebrne monety
Talar 1809 A
Średnia cena
320 $
Sprzedaży
0
56
Talar 1809 G
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
Talar 1809 A
Średnia cena
500 $
Sprzedaży
0
37
Talar 1809-1816
Incuse
Średnia cena
2100 $
Sprzedaży
0
1
1/3 talara 1809 G
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1/3 talara 1809 A
Średnia cena
430 $
Sprzedaży
1
67
1/3 talara 1809 G
Średnia cena
320 $
Sprzedaży
0
29
4 groszy 1809 A Śląsk
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
4 groszy 1809 G Śląsk
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1/6 talara 1809 A
Średnia cena
250 $
Sprzedaży
0
8
1/6 talara 1809-1818
Incuse
Średnia cena
40 $
Sprzedaży
0
1
Greszel 1809 G Śląsk
Średnia cena
220 $
Sprzedaży
0
6
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1797-1840
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1840-1861
Wilhelm I
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