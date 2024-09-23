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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1809 roku

Złote monety

Awers
Rewers
Friedrichs d'or 1809 A
Średnia cena 1500 $
Sprzedaży
0 71

Srebrne monety

Awers
Rewers
Talar 1809 A
Średnia cena 320 $
Sprzedaży
0 56
Awers
Rewers
Talar 1809 G
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
Talar 1809 A
Średnia cena 500 $
Sprzedaży
0 37
Awers
Rewers
Talar 1809-1816 Incuse
Średnia cena 2100 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1/3 talara 1809 G
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1/3 talara 1809 A
Średnia cena 430 $
Sprzedaży
1 67
Awers
Rewers
1/3 talara 1809 G
Średnia cena 320 $
Sprzedaży
0 29
Awers
Rewers
4 groszy 1809 A Śląsk
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
4 groszy 1809 G Śląsk
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1/6 talara 1809 A
Średnia cena 250 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
1/6 talara 1809-1818 Incuse
Średnia cena 40 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
Greszel 1809 G Śląsk
Średnia cena 220 $
Sprzedaży
0 6
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