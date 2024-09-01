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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Srebrne monety 1/2 silbergroschen Wilhelma I - Prusy

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1/2 silbergroschen 1861-1873

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1861 A 0 51862 A 0 31863 A 0 51864 A 0 81865 A 0 61866 A 0 21866 B 0 31867 A 0 41867 B 0 91867 C 0 21868 A 0 51868 B 0 11868 C 1 31869 A 0 61869 B 0 11870 A 0 61870 B 0 71871 A 0 41871 B 0 11872 A 0 191872 B 0 71872 C 0 11873 B 0 4
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