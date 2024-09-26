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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Srebrne monety Talar Fryderyka Wilhelma IV - Prusy

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Talar 1841

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1841 A 0 113
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Talar 1841

Górniczy
Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1841 A 0 152
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Talar 1842-1852

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1842 A 0 111843 A 0 171844 A 0 201845 A 0 131846 A 0 341847 A 0 221848 A 0 1471849 A 0 161850 A 0 401851 A 0 291852 A 0 20
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Talar 1842-1852

Górniczy
Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1842 A 0 211843 A 0 481844 A 1 351845 A 0 381846 A 0 401847 A 0 361848 A 1 371849 A 1 531850 A 1 551851 A 1 341852 A 0 59
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Talar 1853-1856

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1853 A 0 241854 A 0 991855 A 1 2211856 A 0 35
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Talar 1853-1856

Górniczy
Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1853 A 1 521854 A 1 701855 A 0 721856 A 0 96
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Talar 1857-1861

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1857 A 0 331858 A 0 301859 A 1 3131860 A 2 3161861 A 1 329
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Talar 1857-1860

Górniczy
Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1857 A 0 901858 A 2 891859 A 0 721860 A 0 97
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