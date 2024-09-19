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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Srebrne monety Talar Fryderyka Wilhelma III - Prusy

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Talar 1800-1809

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1800 A 0 451800 B 0 61801 A 0 941801 B 0 91802 A 2 2411802 B 0 321803 A 1 1311803 B 0 111804 A 0 41805 A 0 111806 A 0 141807 A 1 421808 A 0 81808 G 0 301809 A 0 561809 G 0 0
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Talar 1809-1816

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1809 A 0 371810 A 0 261811 A 1 71812 A 1 541812 B 0 01813 A 0 581813 B 0 911814 A 2 6561815 A 1 1081815 B 0 171816 A 1 2061816 B 0 231809-1816 Incuse 0 1
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Talar 1816-1818

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1816 A 2 2021816 A Miedź 0 21817 A 0 251818 A 0 0
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Talar 1816-1822

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1816 A 0 91817 A 1 1071818 A 1 3291818 D 0 1211819 A 0 821819 D 0 761820 A 0 681820 D 0 151821 A 0 121821 D 0 31822 A 0 151822 D 0 26
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Talar 1823-1828

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1823 A 0 731823 D 0 91824 A 2 1181824 D 0 121825 A 0 321825 D 0 211826 A 0 411827 A 0 121828 A 0 1021828 D 0 24
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Talar 1828-1840

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1828 A 0 71829 A 0 1101829 D 3 191830 A 0 1701830 D 0 441831 A 2 1971831 D 0 141832 A 0 41832 D 0 31833 A 0 31833 D 0 71834 A 0 41834 D 0 31835 A 0 41835 D 0 11836 A 0 11836 D 0 51837 A 0 21837 D 0 01838 A 0 151838 D 0 51839 A 0 121839 D 0 11840 A 1 611840 D 0 1
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Talar 1826-1828

Górniczy
Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1826 A 0 301827 A 2 761828 A 0 109
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Talar 1829-1840

Górniczy
Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1829 A 0 331830 A 0 341831 A 0 401832 A 0 451833 A 2 521834 A 0 571835 A 0 391836 A 1 451837 A 0 471838 A 1 271839 A 1 301840 A 0 321840 A Miedź. Jednostronna odbitka 0 4
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