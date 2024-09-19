Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873
Srebrne monety Talar Fryderyka Wilhelma III - Prusy
Talar 1800-1809
Talar 1809-1816
Talar 1816-1818
Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży1816 A 2 2021816 A Miedź 0 21817 A 0 251818 A 0 0
Talar 1816-1822
Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży1816 A 0 91817 A 1 1071818 A 1 3291818 D 0 1211819 A 0 821819 D 0 761820 A 0 681820 D 0 151821 A 0 121821 D 0 31822 A 0 151822 D 0 26
Talar 1823-1828
Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży1823 A 0 731823 D 0 91824 A 2 1181824 D 0 121825 A 0 321825 D 0 211826 A 0 411827 A 0 121828 A 0 1021828 D 0 24
Talar 1828-1840
Talar 1826-1828Górniczy
Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży1826 A 0 301827 A 2 761828 A 0 109
Talar 1829-1840Górniczy
Popularne sekcje
Kategoria
Rok
Szukaj