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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Srebrne monety 4 groszy Fryderyka Wilhelma III - Prusy

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4 groszy 1798-1809

Śląsk
Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1798 A 0 11799 A 0 151800 A 0 101801 A 0 141802 A 0 71802 B 0 31803 A 0 541803 B 0 91804 A 0 301804 B 0 131805 A 0 301805 B 0 01806 A 0 141807 A 0 211808 A 0 01808 G 0 151809 A 0 01809 G 0 0
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