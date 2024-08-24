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Fryderyk Wilhelm III
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Monety pruskie
Fryderyk Wilhelm III
3 fenigi
Srebrne monety 3 fenigi Fryderyka Wilhelma III - Prusy
3 fenigi 1804-1806
Rok
Znak
Opis
Sprzedaży
Sprzedaży
1804
A
0
5
1806
A
0
0
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1840-1861
Wilhelm I
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