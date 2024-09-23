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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Srebrne monety 2/3 talara Fryderyka Wilhelma III - Prusy

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2/3 talara 1801-1810

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1801 0 821810 0 30
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