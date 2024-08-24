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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Srebrne monety 1/2 silbergroschen Fryderyka Wilhelma III - Prusy

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1/2 silbergroschen 1821-1840

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1821 A 0 101822 A 0 71823 A 0 01824 A 0 01824 D 0 01825 A 0 31825 D 0 31826 A 0 21826 D 0 31827 A 0 71828 A 0 21828 D 0 31829 A 0 01830 A 0 11831 A 0 21832 A 0 41833 A 0 21834 A 0 71835 A 0 61836 A 0 51837 A 0 41838 A 0 21839 A 0 31840 A 0 2
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