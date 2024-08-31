Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873
Monety miedziane 3 fenigi Fryderyka Wilhelma III - Prusy
3 fenigi 1821-1840
Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży1821 A 0 41821 B 0 21822 A 0 11822 B 0 31823 D 0 11824 D 0 01825 A 0 51825 D 0 21826 A 0 31826 D 0 31827 A 0 21827 D 0 01828 A 0 31828 D 0 41829 A 0 11829 D 0 01830 A 0 51830 D 0 11831 A 0 11831 D 0 11832 A 0 01832 D 0 01833 A 0 161833 D 0 11834 D 0 01835 A 0 21835 D 0 21836 A 0 41836 D 0 11837 A 0 31837 D 0 01838 A 0 71838 D 0 11839 A 0 21839 D 0 81840 A 0 11840 D 0 2
Popularne sekcje
Kategoria
Rok
Szukaj