Katalog Szukaj Aukcje Taryfy
Szukaj
USD Waluta
language_pl Język
flag
Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety miedziane 2 fenigi Fryderyka Wilhelma III - Prusy

type-coin
type-coin

2 fenigi 1810-1816

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1810 A 0 61814 A 0 21816 A 0 7
type-coin
type-coin

2 fenigi 1821-1840

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1821 A 0 21821 B 0 01822 A 0 11822 B 0 11823 D 0 21824 D 0 01825 A 0 01825 D 0 11826 A 0 11826 D 0 21827 A 0 11827 D 0 01828 A 0 01828 D 0 11829 D 0 01830 A 0 21830 D 0 01831 D 0 01832 A 0 21832 D 0 01833 A 0 21833 D 0 01834 D 0 71835 A 0 11835 D 0 01836 A 0 11836 D 0 11837 A 0 01837 D 0 11838 A 0 01838 D 0 01839 A 0 11839 D 0 01840 A 0 31821-1840 A Incuse 0 1
Popularne sekcje
Katalog monet świata Katalog monet Prusy Katalog monet Fryderyka Wilhelma III Wszystkie pruskie monety pruskie monety o nominale 2 fenigi Aukcje numizmatyczne
Najlepsze oferty
Top lot
Top lot
Varesi
Aukcja 27 wrz 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Aukcja 19 wrz 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Aukcja 11 sie 2024
Kategoria
Rok
Szukaj