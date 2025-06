Donatywa 100 dukatów 1621. Srebro (Polska, Zygmunt III)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Donatywa 100 dukatów 1621 . Srebro. Jest to srebrna moneta z okresu Zygmunta III Waza wybita w mennicy bydgoskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 500 z aukcji Oslo Myntgalleri AS której łączna cena osiągnęła 1 950 000 NOK. Licytacja odbyła się 10 maja 2025.

Stan XF (4) VF (1) Inne filtry Monety ze zbiorów (1)