20 złotych 2007 MW AN "Miasto średniowieczne w Toruniu" (Polska, III RP po denominacji)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej 20 złotych 2007 "Miasto średniowieczne w Toruniu" ze znakiem MW AN. Jest to srebrna moneta z okresu III Rzeczypospolitej po denominacji wybita w mennicy warszawskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 397436 z aukcji Warszawskie Centrum Numizmatyczne której łączna cena osiągnęła 115 PLN. Licytacja odbyła się 4 lipca 2024.

