PRÓBA 1000 złotych 1988 MW ET "XIV Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej - Włochy 1990". Srebro (Polska, PRL)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej PRÓBA 1000 złotych 1988 "XIV Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej - Włochy 1990" ze znakiem MW ET. Srebro. Jest to srebrna moneta z okresu PRL wybita w mennicy warszawskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 310 z aukcji Lugdunum GmbH której łączna cena osiągnęła 445 CHF. Licytacja odbyła się 5 listopada 2020.

Stan PROOF (11) UNC (3) Brak oceny (1)