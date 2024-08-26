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Polska Okres: 1506-2020 1506-2020

Monety próbne 1 złoty PRL - Polska

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1 złoty 1949 PRÓBA

Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1949 Nikiel 500 0 341949 Mosiądz 100 0 311949 Aluminium - 0 81949 Miedź-nikiel - 0 10
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1 złoty 1957-1977 PRÓBA

Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1957 Nikiel 500 0 411957 Mosiądz 100 0 321957 Nowe srebro 5 0 41957 Miedź-nikiel - 0 01977 MW Miedź-nikiel - 0 4
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1 złoty 1958 PRÓBA

Kwadratowa obwódką
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1958 WK Nikiel 500 0 301958 WK Aluminium 234 0 2
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1 złoty 1958 PRÓBA

Okrągła obwódką
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1958 Nikiel 500 0 291958 Aluminium 235 0 0
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1 złoty 1958 PRÓBA

Liście dębu
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1958 Nikiel 500 0 331958 Aluminium 211 0 0
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1 złoty 1958 PRÓBA

Gołębie
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1958 Nikiel 500 0 361958 Aluminium - 0 0
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1 złoty 1983-1987 PRÓBA

Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1983 MW Miedź-nikiel - 0 41984 MW Miedź-nikiel - 0 221985 MW Miedź-nikiel - 0 31986 MW Miedź-nikiel 500 0 111986 MW Aluminium - 0 51987 MW Miedź-nikiel - 0 8
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1 złoty 1989 PRÓBA

Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1989 MW Nikiel 500 0 491989 MW Mosiądz - 0 01989 MW Aluminium - 0 22
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