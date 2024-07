Katalog monet okupacji niemieckiej 1939-1944

Okres okupacji niemieckiej w Polsce był trudnym czasem, w którym system monetarny kraju uległ zmianie. Niemcy wprowadzili swoją walutę — złotówki okupacyjne, które były jedynym legalnym środkiem płatniczym. Polskie monety przedwojenne straciły swoją wartość i stały się bezwartościowymi numizmatami.

Ale warto także wspomnieć o polskiej monecie, która była w obiegu przed wojną i przez pewien czas była legalnym środkiem płatniczym. Taką monetą jest 50 groszy 1938, która była wybijana przed wybuchem wojny. Moneta ta była bita w dwóch rodzajach: żelazie oraz w niklowanym żelazie. Dzisiaj 50 gr 1938 mają dobrą cenę i są poszukiwane przez kolekcjonerów.

Podczas okupacji niemieckiej w Polsce w latach 1939-1944 wybito kilka monet o niskim nominale, w tym monety 1 grosz, 5 groszy, 10 groszy oraz 20 groszy. Wszystkie te monety zostały wybite z cynku ze względu na trudną sytuację ekonomiczną kraju podczas wojny. Z racji ich ograniczonej emisji i trudnego okresu, w jakim były bite, są one dzisiaj cenione przez kolekcjonerów i osiągają wysokie ceny na rynku numizmatycznym.

Ciekawym przykładem polskiej monety z okresu okupacji są monety 5 groszy 1939. Monety te były wybijane w dwóch wersjach — z otworem i bez otworu. Otwór w monetach był stosowany, aby zwiększyć oszczędność metalu. Wersja bez otworu była wybijana w znacznie mniejszej ilości niż wersja z otworem i jest dziś uważana za jedną z najrzadszych polskich monet z okresu okupacji.

W okresie okupacji niemieckiej powstały także specjalne monety, wybite na potrzeby getta łódzkiego. Getto łódzkie było jednym z największych i najdłużej funkcjonujących gett na terenie Polski. Monety getta łódzkiego zostały wybite w 1942-1944 latach w sześciu nominałach: 5, 10 fenigów, 5, 10 i 20 marek. Monety tę miały służyć do handlu w zamkniętym getcie. Monety były bite w aluminium, aluminium-magnezu lub stopie srebra i miały ograniczoną emisję, co sprawia, że dziś są bardzo cenione przez kolekcjonerów i osiągają wysokie ceny na rynku numizmatycznym.

Ceny polskich monet z okresu okupacji są bardzo zróżnicowane i zależą od rzadkości i stanu zachowania monety. Monety getta łódzkiego są dzisiaj najdroższe i mogą kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Inne monety z okresu okupacji są mniej wartościowe, ale nadal cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów numizmatycznych.