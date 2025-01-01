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Monety Oldenburg
Piotr Fryderyk Wilhelm
1 groten
Srebrne monety 1 groten Piotra Fryderyka Wilhelma - Oldenburg
1 groten 1817
Rok
Znak
Opis
Naklad
UNC
Sprzedaży
Sprzedaży
1817
390,960
0
14
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