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OldenburgOkres:1802-1869 1802-1869

Srebrne monety 1 groten Piotra Fryderyka Wilhelma - Oldenburg

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1 groten 1817

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1817390,960014
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